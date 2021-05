En el marco de la investigación por la tragedia de la Línea 12 del Metro, el exdirector del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño, acusa al partido en el poder de estar tendiendo cortinas de humo para evadir su responsabilidad.

“La primera cortina de humo que intentaron hacer es llamarme a comparecer al Senado, cuando dije que sí, ya no quisieron recibirme; después fueron al Ministerio Público, a la Fiscalía a acusarme de asesinato; y ahora me acusan de no pagar impuestos y que me investiga la FGR”.

Y es que, asegura, saben que los peritajes apuntan a que la falla que provocó el colapso de una trabe y de dos vagones y el fallecimiento de 26 personas, es estructural, y por tanto producto de los errores de la administración de Marcelo Ebrard. (Por Arturo García Caudillo)