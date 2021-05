El Director Deportivo de Chivas Ricardo Peláez, por fin habló luego de que Chivas se estancó en el repechaje y no pudo seguir en la fase final de la Liga MX. Señaló que sí es fracaso porque debió de seguir más lejos. Y sobre el motivo de retener como técnico a Víctor Manuel Vucetich, comentó.

“Se ratifica a Víctor Manuel Vucetich para el próximo torneo, renueva un año, porque tenemos al mejor director técnico mexicano en la institución. Tenemos a un técnico que es de los mejores, es un ganador, es la principal razón por la cual lo elegí, y por eso quiero que siga, creo que vamos por buen camino. Es una decisión consciente, bien pensada, consensuada con la Comisión de Futbol”.

Agregó el dirigente que el timonel no es el único responsable: “Ese es el análisis, lo quiero compartir. ¿Para qué cortar un proceso? No vamos a iniciar de cero otra vez. Mucho o poco ya tenemos un camino recorrido en conocimiento del plantel, en filosofía, en procesos internos. Sabemos que nos falta muchísimo, pero el problema no solo fue Víctor, no lo voy a responsabilizar cortando su proceso”.

Señaló que no habló con otro entrenador, y solo pensó en Vucetich. AL preguntarle si fue fracaso quedarse en repechaje, confirmó que sí. (Por Martín Navarro Vásquez)