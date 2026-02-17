Señalado, acusado y vinculado a proceso por el delito de peculado, José Rafael “N”, exdirector del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento de Unión de Tula, Jalisco, permanecerá en prisión preventiva por seis meses, informó mediante un comunicado la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Según el documento, durante el proceso de entrega-recepción de la administración a las nuevas autoridades municipales se detectó la falta de una camioneta tipo pick up modelo 2007, con un valor aproximado de 161 mil pesos, la cual había sido una donación por parte de la Comisión Estatal del Agua y que, según la investigación, luego fue entregada a una empresa constructora privada.

Por lo que se realizó la denuncia correspondiente, se detuvo al señalado y un juez determinó la vinculación a proceso por peculado. (Por Gustavo Cárdenas)