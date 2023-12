Se resolvió favorablemente para un ciudadano denunciante un caso de corrupción cometido por un par de policías viales de la Secretaría de Seguridad.

El año pasado un motociclista que traía un permiso de circulación caducado fue amenazado por policías viales de que le quitarían la moto y sería muy difícil recuperarla.

Para no llevársela le pidieron tres mil 500 pesos que la víctima transfirió a una cuenta de uno de los elementos.

Habla el fiscal anti corrupción Gerardo de la Cruz Tovar.

“Pedimos autorización judicial para tener acceso a las cuentas de bancos. Tuvimos estados de cuenta, tuvimos videos de la zona para identificar a la patrulla. Identificamos a los elementos, les presentamos una formulación de imputación y el juez no los vincula y nos vamos a apelación. Derivado de la apelación, la ganamos y regresamos a vincularlos”.

Los policías viales involucrados repararon económicamente el daño a la víctima y a la sociedad, sin embargo siguen trabajando porque al no haberse judicializado la carpeta de investigación la Secretaría de Seguridad no puede actuar contra ellos. (Por José Luis Escamilla)