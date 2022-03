El coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maynez, hace un nuevo llamado a los dueños de clubes de la Primera División a entablar un diálogo con legisladores para regular a las barras de animación.

“Hemos dejado que la industria del fútbol y, lo digo así porque obviamente lo que ha prevalecido hasta ahora es el interés comercial, se desarrolle como una especie de autogobierno, que ellos sean los responsables y lo digo en los dos sentidos, para bien y para mal, de cómo se dan los eventos masivos deportivos, cómo se da el acceso a los estadios, cómo se da la relación con las aficiones y que sean ellos los que determinen si existen barras o no, si hay credencialización o no, cuáles son las condiciones y los protocolos de seguridad dentro de los estadios”.

Por ello agradece la disposición del presidente de la Liga Mx, Mikel Arriola, para dialogar, aunque no es suficiente, ya que esto nos involucra a todos. (Por Arturo García Caudillo)