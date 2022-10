La recuperación del salario que se logró en años anteriores quedó pulverizada por la inflación, por lo que los trabajadores no solo de Jalisco sino también del resto del país, atraviesan serias dificultades para sacar adelante a sus familias, asegura el dirigente estatal de la CROC, Antonio Álvarez Esparza.

“Creo que la inflación nos está devorando el sueldo, nos está ganando. Esperamos que el gobierno efectivamente tome medidas ciertas, porque con saliva no va a comer la gente. Necesitamos medidas económicas reales para que se atore ya el problema de la inflación”.

Álvarez Esparza considera que el Gobierno Federal debe buscar otra salida a la carrera sin freno a la inflación, que no sea solo el subsidio a las gasolinas.

El segundo intento antiinflacionario, no da los resultados que se esperan. (Por Gricelda Torres Zambrano)