Hace falta mucha transparencia respecto a los 900 millones de pesos por año que entregará el Gobierno del Estado como subsidio para el transporte público, apunta y señala el senador morenista por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.

Por lo que exige al propio gobernador, Pablo Lemus, entregue cuentas peso por peso de los que se estiman serán 4 mil 500 millones de pesos en subsidios por cinco años.

“Tiene que salir a decir si está respetando el contrato de Broxel, tiene que decirnos qué va a hacer con esas 5 millones de tarjetas, si las pagó o no, tiene que decirnos cómo va a manejar esos 900 millones de pesos porque un tema nos lleva a otros. Porque muy seguramente si ponemos en claro los temas nos va a dar recurso para ir resolviendo sin endeudar y por supuesto nosotros estaremos muy pendientes al momento que se nos pregunte”.

El senador Carlos Lomelí señala que el gobierno del Estado de Jalisco no ha dejado en claro de dónde saldrán esos 900 millones de pesos por año para el transporte público. (Por Gustavo Cárdenas)