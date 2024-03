El 8M es un día para exigir el alto total de la violencia contra las mujeres, asegura la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña.

“Me sumo una vez más con cariño, convicción y respeto a las miles de mujeres que hoy toman las calles, ya sea saliendo a marchar o simbólicamente para conmemorar la lucha por la igualdad de género y exigir el alto total de las muchas violencias que no cesan contra las mujeres, niñas y adolescentes en México. Hoy, mientras nos escuchamos, mientras reflexionamos, honremos la memoria de quienes no están, reclamemos el derecho a un futuro libre, alegre, digno y seguro para las que llegarán”.

Añade que a partir de que asumió como presidenta de la Corte, entendió mejor que nunca que a diferencia de los cascarones de género, los cambios reales para avanzar hacia la igualdad no se dan de un día para otro, sino que se requiere construir cimientos sólidos. (Por Arturo García Caudillo)