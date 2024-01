Un grupo de agaveros acudió este miércoles al Consejo Regulador del Tequila con la intención de manifestarse, pero fueron rápidamente atendidos por representantes del Consejo.

Los productores se quejan de la gran cantidad de coyotes a la que deben enfrentarse para poder vender su agave porque en las tequileras no los reciben; exigen que el CRT intervenga.

“El problema está en que la tequilera pone un precio, actualmente de 18 pesos y hay una Cadena de coyotaje y llegan al productor y le dicen te lo compro a cinco pesos porque si no en marzo ya va a costar dos pesos. Entonces qué pasa, las autoridades y el gobierno dicen que no nos metemos a regular el precio porque esto es oferta y demanda”.

Otra inconformidad de los productores agaveros es que a su parecer se está tolerando la siembra de agave en municipios de Sinaloa y Michoacán fuera del territorio de denominación de origen.

Los manifestantes fueron atendidos por las autoridades. (Por José Luis Escamilla)