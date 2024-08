Un grupo de empresarios que aglutinan a 63 rutas de transporte público pedirán que antes que acabe el mes se dé un ajuste a las tarifas.

Acusan que el costo actual de 9.50 pesos por persona es insostenible para la operación y por tanto piden no sólo un incremento en el subsidio, sino también al precio directo al usuario.

Si bien no dan un monto mínimo de donde iniciarán la negociación, aseguran que los insumos han tenido un incremento de hasta 400 por ciento.

Señalan que debido a esta situación han tenido que realizar paros técnicos, sobre todo porque no alcanzan a cubrir los sueldos de operadores y muchos han dejado de laborar para ellos.

En la voz el representante de la recién conformada Asociación Estatal de Empresarios del Transporte Publicó, José Ricardo Verdín.

“El promedio por vuelta traemos un déficit de algunas diez unidades paradas. En algún sistema como en Peribús tuvimos una desbandada esta semana de casi 16 conductores”.

Los empresarios señalaron que hoy tendrán su primera reunión para iniciar el proceso de aumento de tarifa, al señalar que es el segundo semestre de 2024, cuando se permitió la revisión del tema. (Por Héctor Escamilla Ramírez)