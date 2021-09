Tras registrarse los primeros casos de cólera en Tula y a una semana de las inundaciones que lo provocaron, la senadora hidalguense, Xóchitl Gálvez, exige un deslinde de responsabilidades, y castigo a los culpables de esta tragedia.

“Por supuesto que hay una culpa tanto del IMSS, que no se haga güey, por que bien que sabían que estaba la lluvia y no tomaron las previsiones. Para empezar que la planta de emergencia no estuviera en la planta baja. La planta de emergencia tiene que estar en un segundo nivel porque estaba hasta la orilla del río Tula. Entonces hay responsabilidad del IMSS. Y por otro lado, Conagua abrió las compuertas, eso sí, sin avisarle al alcalde y sin avisarle al IMSS. Pero ahí entre todos tendrán que rendir cuentas y alguien tiene que parar en la cárcel”.

Y es que, explica, la inundación de Tula fue de aguas negras, dado que se trata del drenaje de la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)