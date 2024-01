Familiares y amigos de Sandra Paola se manifestaron este viernes en el Centro de Justicia para la Mujer para exigir transparencia y celeridad en el juicio que se sigue contra su ex esposo Alejandro “O”, quien en febrero del año pasado la atacó brutalmente.

La familia de Sandra Paola exige que se dicte la mayor sentencia posible contra este hombre, y que no se permita que con argucias legales obtenga la libertad o una condena reducida.

“Claro, eso es lo que pedimos, no pedimos más de lo que corresponde, solamente que se haga justicia y que se dé la sentencia que corresponde por los actos que se llevaron a cabo”.

“Exigimos la pena máxima, que Sandra Paola no tenga que pasar por esto”.

Este viernes en el juzgado con sede en el Centro de Justicia para las Mujeres se llevó a cabo una nueva audiencia en el caso.

Sandra Paola acudió con la esperanza de que hoy no tuviera que carearse con su agresor. (Por José Luis Escamilla)