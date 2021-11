Familiares y amigos de Rubén Arreola Marroquín, así como miembros de la comunidad del Centro Universitario de Tonalá de la UdeG, se manifestaron para exigir la localización de este trabajador universitario quién se encuentra desaparecido desde el pasado 9 de octubre.

Aquella noche Arreola Marroquín salió de su domicilio al estacionamiento de su casa porque su coche sufrió un choque, desde entonces no se supo más de él. Habla la esposa de la víctima, Ariadna Carranza

“Estamos pidiendo ayuda, no es una queja, no es… no queremos nada, solamente queremos abarcar más opciones que estos sea como mas grande, que nos ayuden para que él ya pueda regresar”.

El contingente conformado por unas 300 personas partió de la explanada de la Rectoría y enfilo por avenida Juárez y Chapultepec hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde solicitaron su intercesión para que se acelere la investigación y la localización de este trabajador. (Por Héctor Escamilla Ramírez)