Al conmemorarse el Día Mundial del Control de la Calidad del Agua, integrantes del Partido Hagamos acudieron a las oficinas de Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para recriminar el incumplimiento de la dependencia en la potabilización del líquido que se suministra en los hogares a pesar de ser una obligación por ley.

Acusan que el agua no sólo no puede ser bebible, sino que ya tampoco puede ser usada en otras actividades diarias por la turbiedad que representa. Habla del tema la legisladora Mara Robles:

“Y por eso nuestro llamado es a la comparecencia inmediata del director del SIAPA, que es uno de los funcionarios más impunes de este gobierno. Necesitamos una explicación de por qué el agua de llave no es potable, de por qué llega con esa calidad a nuestras casas, de por qué no arreglan las tuberías”.

Los integrantes de Hagamos llevaron varias botellas con agua turbia que afirman, proceden de grifos en distintos puntos de la ciudad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)