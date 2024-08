Estudiantes indígenas del Centro Universitario del Norte convocaron esta tarde a una concentración en el kiosco de la plaza de Colotlán, para pedir justicia por sus líderes wixárikas: Yuniur Vázquez Rosalío y Antonio Carrillo González, quienes fueron encontrados sin vida el pasado fin de semana.

Aunque se esperaba la llegada de los cuerpos de ambos líderes sociales, familiares y autoridades indígenas exigieron otra valoración independiente a la que realizó el Instituto de Ciencias Forenses, para esclarecer los hechos.

“Exigir justicia por el lamentable asesinato de nuestros líderes porque creemos que no fue un accidente lo que pasó. Que se hagan las investigaciones correspondientes, que el gobierno no tape con un solo dedo todo este acontecimiento porque abren una carpeta de que estos fueron los sucesos que ocurrieron en su momento, pero, sin embargo, no son los reales ¿no?”.

Asimismo mismo otro grupo de indígenas se manifiestan en la comunidad de Mesa del Tirador, exigen protección y justicia en el municipio de Bolaños y la región. (Por José Alonso Serrano)