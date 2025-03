Diputados locales coincidieron en aplazar la comparecencia de funcionarios de seguridad ante el Congreso de Jalisco por el caso del rancho de Teuchitlán, sin embargo, señalaron que no se trata de una cancelación, ya que insistirán en que se realice lo más pronto posible.

Por ejemplo, Miguel de la Rosa, coordinador de Morena, afirma que se están llevando a cabo las indagatorias al respecto.

“A efecto de que estén más avanzados los procesos de comunicación que están llevando a cabo y también para que se cuente en esos informes que vayan a preparar, se cuente con la participación de la FGR”.

José Luis Tostado, coordinador emecista, explicó que no se trata de la cancelación de la comparecencia y pide que haya confianza en la investigación de la autoridad estatal y federal.

“Hay investigaciones en trámite; hay, a diferencia de lo que ha dicho aquí, 10 personas sujetas a proceso, no entorpezcamos la labor de investigación de las autoridades correspondientes. No expongamos nada, tengamos confianza en las instituciones federales y locales”. (Por Marck Hernández)