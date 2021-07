En el Poder Legislativo del Estado no se aplica el escalafón desde hace más de dos décadas, por lo que los trabajadores que tienen derecho a ascender no lo han podido realizar, además de que existen algunas plazas que están descubiertas y no se sabe el destino de la misma, aseguró el secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, César Íñiguez.

“Se jubiló el que era el encargado de la librería, y el compañero que era su colaborador, que era el que estaba trabajando ahí, pues tiene 12 años trabajando ahí, y si la eliminan esa plaza y no se hace el escalafón, quien se perjudica es el compañero que tiene todo el derecho de ser el encargado de la librería”.

Agregó que actualmente se tienen ocho plazas en esta situación, por lo que ya se habló con los coordinadores de todas las bancadas excepto la de MC, con quien espera reunirse en próximos días. (Por Aníbal Vivar Galván)