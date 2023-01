Deben rendir cuentas los responsables del aumento ilegal y excesivo que se aplica desde hace un mes a los usuarios del SIAPA, sentencia la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández.

“Primero que nada pedir la rendición de cuentas de quién es quien está asistiendo, cómo vota el asiento de Guadalajara, porque tiene un asiento Guadalajara y ver cómo votó este aumento a la tarifa, porque no es la representación de MC ese asiento, no es la representación del alcalde, es la representación de todo un ayuntamiento. Decir en qué te basas para aprobar o no aprobar este aumento, pedirle cuentas, y no solamente eso sino también poder iniciar juicios de responsabilidad administrativa a los funcionarios del SIAPA”.

Coincide en que el proceso ilegal mediante el que se aplica el aumento es un robo en despoblado, por lo que quien tiene la representación de Guadalajara en el SIAPA, debe explicar de entrada como lo calcularon y qué lo justifica. (Por Gricelda Torres Zambrano)