Ante la falta de resultados en una entidad en crisis por la desaparición de personas, fosas clandestinas y feminicidios, entre otros, Carlos Elizondo, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le exige a la presidenta Luz del Carmen Godínez que renuncie.

“Y le dije: Presidenta presente su renuncia, se vale. Salga con la frente en alto de esta institución, pero ella se refugió en temas de género para decirme que yo la atacaba, no, no, no, no y no es así. Yo le pido hoy al Congreso que remueva a la presidenta y ponga a otra mujer. Hay mujeres muy capaces que merecen el lugar”.

Carlos Elizondo advierte que en los próximos días solicitará de manera formal al Congreso del Estado la remoción de la presidenta de Derechos Humanos.

Insiste en que rechazaron el proyecto de presupuesto que establece sin justificación seis millones de pesos para nuevo personal y cuatro para la remodelación del edificio. (Por Gricelda Torres Zambrano)