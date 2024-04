Temor y preocupación, pero sobre todo falta de información de las autoridades, circula entre alumnos y padres de familia del CETI que desde hace días han documentado amenazas anónimas que advierten de posibles eventos violentos en el plantel.

En la escuela ubicada en Colomos los estudiantes han encontrado pintas y mensajes amenazantes que advierten de hechos violentos; cuando los papás han preguntado a las autoridades simplemente reciben silencio.

“Mi hija es estudiante del CETI y yo como madre, y todos los padres de familia estamos preocupados por la integridad de nuestros hijos. Nadie ha salido a darnos una respuesta. Estamos preocupados, no sabemos si llevarlos a la escuela o no. Esta situación al parecer ya se hizo constante. Necesitamos urgentemente una respuesta”.

Desde el pasado lunes se solicitó a la fiscalía de Jalisco información sobre este tema y las posibles investigaciones que se estén realizando, sin embargo no ha habido respuesta. (Por José Luis Escamilla)