En la colonia Jardines del Country Primera Sección llevan cinco años que les balicen sus calles porque ya ha habido choques, conatos de atropellamiento y vehículos que circulan en sentido contrario.

Sin embargo, en el Ayuntamiento de Guadalajara hacen como que las virgen las habla.

El presidente de la colonia, Jorge Gómez, explica que al parecer todo se trata de un asunto de burocracia.

“Tuve un acuerdo con Ismael Del Toro, él me dijo que me iba a balizar, después tuve una reunión con Lomelí, Eduardo Lomelí, que es el presidente interino, él también me dijo que me iba a balizar, cosa que el director, Manuel Arias, él me dijo que por sus pantalones él me dijo que no me balizaba”.

Lo más curioso es que mientras adentro de la colonia Jardines del Country falta balizamiento, afuera, sobre avenida Circunvalación hay tantas rayitas blancas mal pintadas que ya han provocado choques. (Por José Luis Jiménez Castro)