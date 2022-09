Vecinos del tradicional barrio de San Andrés en Guadalajara exigen al Ayuntamiento que paren las obras de construcción de una gasera que de unas semanas a la fecha se levanta en medio de decenas de casas, departamentos y escuelas.

La pretendida gasera se ubica en la avenida Gigantes, casi al cruce con la avenida Del Parque, frente a 120 departamentos y rodeada de viviendas.

“Me queda claro que es un predio particular y me queda claro que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, pero tampoco vamos a permitir que nos instalen una bomba de tiempo enfrente de nuestras casas. Enfrente tenemos una unidad habitacional con 120 departamentos con mínimo cuatro habitantes por departamento. A media cuadra tenemos una guardería con 138 niños, a un costado tenemos un colegio con más de mil alumnos”.

El pasado viernes inspectores del Ayuntamiento de Guadalajara colocaron sellos de clausura pero solamente en una de las puertas, lo que no impide que personas entren y salgan del predio sin mayor problema. (Por José Luis Escamilla.)