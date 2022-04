Como parte de los derechos laborales adquiridos antes de su cese, el exmagistrado, José de Jesús Covarrubias Dueñas, se jubiló, pero no ha cobrado un solo cheque porque se ordenó que estos se expidieran en físico, aclara el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.

“Lo que les puedo decir es que hasta el día de hoy el magistrado Covarrubias no ha podido cobrar ningún cheque de esa jubilación a la que él acudió por derecho propio y la cual yo no puedo sancionar, pero lo que sí pedí es que los cheques fueran, todas las jubilaciones se entregan en electrónico, la de él son cheques físicos que siguen en las oficinas de la universidad y que para poderlos tener tendrá que venir personalmente”.

Para cobrar, Covarrubias Dueñas deberá acudir personalmente a la UdeG, pero en cuanto ponga un pie, se le avisará a las autoridades para que lo aprehendan.

Está acusado por el abuso sexual de una menor de 15 años.

Tiene orden de presentación pero cuenta con amparo (Por Gricelda Torres Zambrano)