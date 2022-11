Muy mal le fue ayer al piloto jalisciense, Sergio Pérez, en el Gran Premio de Brasil, penúltima fecha de la temporada de Fórmula UNO que ganó George Russell de Mercedes, seguido por su compañero, Lewis Hamilton. “Checo” se mantuvo gran parte de la carrera en zona de podio pero la estrategia de Red Bull de salir con un sólo cambio de neumáticos, al final le paso la factura y terminó hasta el séptimo lugar, tras ser rebasado hasta por su compañero Max Verstappen, pese a la orden de que le cediera el lugar, situación que dejó muy molesto a Checo.

“Con las temperaturas frías no tenía nada de agarre y era un pasajero ahí entonces se nos complicó de estar en el podio a terminar séptimo al final y sí estoy muy sorprendido no sé qué pasó con Max especialmente por todo lo que yo he hecho por él, no entiendo sus razones y estoy muy sorprendido creo que si tiene 2 campeonatos es gracias a mí”.

Por su parte, Verstappen dijo: “Lo hablamos, pero yo tengo mis razones por cosas que ocurrieron en el pasado; pero definitivamente voy a ayudarlo para que gane en Abu Dhabi”.

Con este resultado Checo y Leclerc, suman 290 puntos y están empatados en la clasificación Mundial de Pilotos, pero Leclerc es sublíder al tener más podios en el año. La temporada termina el próximo domingo en Abu Dhabi. (Por Manuel Trujillo Soriano)