Familiares de José Eugenio Campos Flores, de 41 años de edad, identificaron que las dos extremidades halladas en el Río Santiago la semana pasada corresponden al chofer de plataforma que fue arrastrado por la corriente del canal de Osorio en Periférico y Malecón.

Al cumplirse más de una semana de la desaparición, autoridades analizan extender unos días más la búsqueda de la persona. El comandante Víctor Hugo Roldán de Protección Civil Jalisco señaló que lo complejo del terreno afecta las labores, además de las mutilaciones que pudo sufrir la persona:

“Ya vamos a revisarlo con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y también saber cuál es el procedimiento jurídico que pudiera tener esta situación porque es una de las primeras ocasiones que en lo particular me toca ver que se encuentran secciones de un cuerpo y el resto no ha sido posible localizarlo”.

Actualmente la búsqueda por el Río Santiago inicia en Tonalá, pasa por Guadalajara, Zapopan y llega a Amatitán. (Por Héctor Escamilla Ramírez)