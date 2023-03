Avanza en comisiones de la Cámara de Diputados modificar el artículo 33 constitucional para permitir la participación política de los extranjeros, como explica el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ramiro Robledo.

“También se acotó esa propuesta de una iniciativa del presidente. No se votó en los términos en que la mandó el titular del Ejecutivo, sino que se modificó una parte su propuesta para que no se derogaba un párrafo que prohíbe totalmente la participación de los extranjeros en materia política, sino que se permita con limitaciones que marque la Ley, como la libre expresión de ideas, que se consagra abiertamente. En un país como México. Cualquier persona de cualquier signo de izquierda o de derecha, en aquel extremo o en cualquier otro, pueble hablar en México, libremente en los micrófonos o en cualquier otro foro”.

Por otro lado, informó que el Pleno de los Diputados discutirá el próximo miércoles la Iniciativa para limitar las facultades del Tribunal Electoral para que no intervenga en temas legislativos. (Por Arturo García Caudillo)