Tal y como se esperaba, la Fórmula 1 dio a conocer que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita serán cancelados debido a los conflictos bélicos que existen en el medio oriente, sobre todo en Irán.

El Gran Premio de Baréin estaba programado para el 12 de abril, y la carrera en Arabia para el 19 de abril; por lo cual las dos ya fueron eliminadas del calendario, y ahora solo habrá 22 fechas en la temporada.

“Hoy se ha confirmado que, tras una cuidadosa evaluación y debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita no se celebrarán en abril.

Aunque se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se realizarán sustituciones en el mes de abril. Las rondas de la FIA Fórmula 2, la FIA Fórmula 3 y la F1 Academy tampoco se llevarán a cabo en las fechas previstas. Esta decisión se ha tomado en plena consulta con el Grupo de Fórmula Uno, los promotores locales y nuestros clubes miembros en la región”, dice comunicado. (Por Martín Navarro Vásquez)