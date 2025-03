Las frecuencias de paso en el sistema de transporte Macrobús no cumplen con lo prometido y usuarios tienen que esperar el doble de tiempo de lo que se tenía estimado por la autoridad estatal. En un ejercicio hecho durante tres días consecutivos por Notisistema, se pudo corroborar que en horarios pico, la frecuencia de paso es de el doble de tiempo.

La observación se hizo con las unidades parador, es decir, aquellas que se detienen en todas las estaciones que comprende el recorrido. El resultado fue que el tiempo de espera en algunos casos se extiende hasta los 8 minutos con 40 segundos, y la falla en la frecuencia de paso es tal, que en algunos casos llegan dos unidades juntas después de una espera de más de 9 minutos.

Apenas en septiembre pasado, el entonces gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunciaba una inversión de más de 200 millones de pesos y la adquisición de 26 unidades nuevas BRT, con lo que prometía que la frecuencia de paso no superaría los 4 minutos, una expectativa que sencillamente hoy, a 6 meses, no se cumple. (Por Edgar Flores Maciel)