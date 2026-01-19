Ciudadanos continuaron este lunes con esperas de más de tres horas para recoger la Tarjeta Única en el módulo instalado en el parque San Jacinto, en Guadalajara, debido a fallas técnicas en los equipos para escanear códigos QR.

De acuerdo con los usuarios, los problemas en el sistema obligaron a que personas que llegaron poco después de las 7:00 de la mañana concluyeran su trámite hasta alrededor de las 10:30 horas. La situación generó filas extensas y retrasos generalizados en la atención.

Citlali, una de las usuarias afectadas, relató a Notisistema las complicaciones registradas durante la mañana:

“Desde la 7:30 estamos aquí formados en San Jacinto y hasta ahorita, las 10:30 fue cuando ya nos pasaron, pero antes de eso eran las 9:15 y aún estábamos formados, nos estaban diciendo que los aparatos no les estaban funcionando. Según eso, habían dicho que 6 a 15 minutos, cuando mucho y nada o sea, son 3 horas y las filas están enormes, larguísimas. Y no esto no se ve que va a terminar pronto”.

Los retrasos contrastan con lo señalado previamente por la titular de Asistencia Social del estado, Priscila Franco, quien había asegurado que el trámite para la entrega de la tarjeta no rebasaría los quince minutos. (Por Edgar Flores Maciel)