La cantante Connie Francis, conocida por interpretar temas como “Pretty Little Baby” y “Who’s Sorry Now?”, murió a los 87 años. Aunque no se reveló la causa del deceso, a principios de julio, la propia Francis había informado que estaba hospitalizada por un “dolor extremo” que le impidió participar en un programa de radio. Connie Francis alcanzó la fama en los años 50 y 60 siendo una de las voces femeninas más influyentes de la era pre-Beatles.