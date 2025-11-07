El premio Nobel de Medicina James Watson, quien revolucionó la ciencia al descubrir la estructura del ADN junto a su colega Francis Crick, falleció a los 97 años, anunció este viernes el Laboratorio Cold Spring Harbor, donde trabajó gran parte de su carrera.

También compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1962 con Crick y Maurice Wilkins, por una investigación que dio origen a la biología molecular moderna y permitió descifrar el código genético, base de la síntesis de proteínas.