El reconocido arquitecto tapatío José Manuel Gómez Vázquez Aldana, presidente de la firma Gómez Vázquez International (GVI), falleció a los 88 años de edad.

Egresado de la Universidad de Guadalajara, fue figura clave del urbanismo moderno en Jalisco.

Con más de medio siglo de trayectoria, participó en diversos proyectos turísticos y desarrollos residenciales, comerciales y corporativos.

Entre sus obras destacan la Plaza de Toros Nuevo Progreso, la remodelación del Estadio Jalisco, El Santuario de los Mártires y el Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO).

Sin duda un líder visionario, cuyo legado marcó profundamente la arquitectura mexicana.