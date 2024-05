Un joven perdió la vida esta mañana, luego de volcarse la camioneta donde viajaba en la población de El Tecolote de Tlajomulco de Zúñiga.

El poblado de El Tecolote se ubica entre la cabecera municipal y el poblado de Buenavista. El percance ocurrió sobre la calle Jesús Aguilar. La unidad siniestrada es una Chevrolet Colorado, en color blanco, volcada sobre su toldo en el interior de un predio

Al parecer la causa de la volcadura fue que el vehículo cayó en una canaleta al circular con exceso de velocidad. El conductor fue eyectado porque no contaba con cinturón de seguridad. En la voz el comandante de Tlajomulco, Felipe López Sahagún:

“Aparentemente no lo traía, no portaba el cinturón y como te hago mención, al arriba la persona se ve afuera del vehículo y ya se procede a hacer la valoración en lo que llegan compañeros de Cruz Verde”.

Del caso tomó conocimiento el Ministerio Público. (Por Héctor Escamilla Ramírez)