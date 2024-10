El entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, Javier Aguirre, visitó esta mañana la Clínica del Dr. Rafael Ortega en Guadalajara para una revisión de la espalda, a unas horas del encuentro amistoso ante Estados Unidos, al regresar al hotel de concentración dijo que está a toda Máquina y listo para dirigir por la noche.

“Me operaron hace un mes de la espalda y dije a pues que me vean estos Doctores y me vieron sus doctores, y está toda madre todo. ¿Se decía Javier que te desmayaste por la mañana? sí se decían muchas cosas, pero todo bien. ¿Listo para dirigir al rato? Perfectamente voy a comer con el equipo”.

Previamente el Vasco había comentado que México debe aprovechar su condición de local para vencer a Estados Unidos.

“Son partidos de preparación somos locales en esta ocasión que nos había tocado en los últimos tiempos había que ir allá y no es un tema personal, no es una vendetta ni mucho menos, pero sí es un partido que a nivel Concacaf se está haciendo un clásico porque somos dos equipos de lo mejor de Concacaf de los que mejor trabajamos y a final cuentas espero que sea un bonito partido y que la gente que venga a vernos que ojalá se llene el estadio se vaya contenta a casa con la victoria”.

Por su parte, Mauricio Pochettino, dijo que aprovechara el encuentro para observar a varios jugadores jóvenes.

“Contra México va a ser un partido complicado porque México es una gran selección la rivalidad está ahí, nosotros lo que haremos ahora es analizar a todos los jugadores, ver rivalidades, es una gran experiencia para muchos jóvenes de poder sentir lo que es la competencia”

El encuentro será a las 8 y media de la noche. (Por Manuel Trujillo Soriano)