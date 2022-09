La falta de espacios para depositar los vehículos provocó que los ayuntamientos metropolitanos se rezaguen en el retiro coches abandonados en el espacio público, reconoce el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus.

Señala que desde que la Secretaría de Administración se hizo cargo de los corralones del IJAS y comenzó a auditarlos, no se ha firmado un convenio con los municipios para que puedan llevar los coches a los depósitos vehiculares.

“No tenemos a donde llevarlos porque no hay patios, se cerraron los patios con toda esta auditoría que se hizo al IJAS, la desaparición del propio IJAS, no hay patios para poder depositar vehículos y la Secretaría de Administración no los ha habilitado”.

El edil pidió a la dependencia estatal destrabar el atorón en los corralones para retomar el retiro de los automotores en condición de abandono. (Por Héctor Escamilla Ramírez)