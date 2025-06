El municipio de Tlaquepaque votó en contra de la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos al considerar que no hay equidad ni transparencia en su conformación ni operación, así lo explicó el síndico José Luis Monterde, en entrevista para Notisistema.

“No hay certeza, van sobre las rodillas, tienen ideas, que seguramente ellos sí las tienen claras, pero no la han transmitido, van soltando a cuentagotas, pueden revisar cómo va evolucionando la estrategia mediática tanto del Imeplan como del Gobierno del Estado ¿cómo podemos crear otra OPD cuando la existente el Estado no ha podido tener un control administrativo?, es un desorden el SIAPA, está quebrado”.

El síndico agregó que la concentración de recursos en Guadalajara y Zapopan han generado una zona oriente metropolitana marginada.

Además de la ausencia de un sistema público de trazabilidad, auditorías desde 2018 y estudios costo-beneficio.

Tlaquepaque anticipó una revisión jurídica para evitar represalias presupuestales. (Por Usi Toledo Aguayo)