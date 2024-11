El pobre presupuesto que destinó el gobierno federal para las carreteras de Jalisco afecta directamente a Zapopan, señala el presidente municipal Juan José Frangie.

Señala que una vez más no habrá dinero para dar mantenimiento o ampliar dos de los ingresos carreteros más importantes de Zapopan como la vía a Nogales o la vía a Colotlán.

“No hay semana que no haya accidentes pero tampoco podemos intervenir, igual carretera a Colotlán, es federal. Hemos estado insistiendo que nos entreguen esas entradas y nosotros hacerlas. La verdad yo no tengo ningún problema y ganas de hacerlo, es la entrada a Zapopan”.

En el caso de carretera a Nogales el ayuntamiento reclama que ya cumplió dos años la obra de construcción de un retorno subterráneo a la altura de La Venta del Astillero. (Por José Luis Escamilla)