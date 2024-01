El próximo 22 de enero vence el plazo para tramitar la credencial de elector en caso de vencimiento, extravío, cambio de domicilio o si se alcanza la mayoría de edad, explica el delegado en Jalisco del Instituto Nacional Electoral, Luis Zamora Cobián.

“La proyección que tenemos nosotros es que lleguemos a abatir el tope que tenemos de 280 mil. Seguramente vamos a andar entre los 275 mil y 280 mil ciudadanos y ciudadanas que portarán credenciales no vigente”.

Zamora Cobián es tajante al advertir que no habrá prórroga, por lo que si no se tramita en los próximos 18 días, no podrán votar en la elección del

dos de junio. (Por Gricelda Torres Zambrano)