Luego del mensaje de la Fiscalía del Estado donde se informa que Sandra Analí Ramírez Hernández, desaparecida desde el 29 de mayo, habría viajado de manera voluntaria a Querétaro, la familia emitió una carta donde confirma que esta misma información presentada por las autoridades le fue compartida a la familia una hora antes.

Además de agradecer el apoyo de la sociedad para exigir su localización, sí enfatizan que aunque Sandra Analí se fue a Querétaro, desde ese lunes no responde las llamadas, su celular sigue fuera de servicio y no llevaba más pertenencias que la ropa que traía puesta y un lonche en su mochila. Por tanto, ella se mantiene como desaparecida.

Afirman que mientras no aparezca, la familia seguirá trabajando para llevarla sana y salva a casa. (Por Héctor Escamilla Ramírez)