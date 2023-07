Al cumplirse este miércoles 19 de julio un año de la muerte de Luz Raquel Padilla, quemada viva en un parque de Zapopan, su hermana Aurora pide seriedad y mucho respeto, sobre todo por su hijo, quien es el que más ha sufre con su ausencia.

“Ha sido un año muy difícil sobre todo para Bruno. Como lo mencionas, la verdad sí ha sido un año muy difícil para él superar esto. De verdad que no ha habido una sola noche que no me diga que quiere irse a su casa, que quiere ver a su mamá. De verdad, una sola noche que no sea así. Creo que su ausencia ha sido muy difícil para todos porque era la chispa de la casa, la alegría, la que estaba siempre ahí para todos, creo que nos hace mucha falta”.

Aurora Padilla, tía y cuidadora 24-7 de Bruno con condición severa de autismo, considera que las autoridades la traicionaron al revictimizar a Luz Raquel.

Desconfía de que algún día tenga acceso a la justicia. (Por Gricelda Torres Zambrano)