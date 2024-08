Familiares y colectivos de personas desaparecidas clausuraron simbólicamente Palacio de Gobierno ante los pocos avances en las investigaciones.

Al llegar a Palacio, los participantes pegaron cédulas de búsqueda en las vallas que rodean el inmueble.

Se estima una participación de alrededor de 500 personas, entre familiares de desaparecidos y estudiantes de la UdeG.

Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza, indica que se investiga poco las desapariciones en Jalisco.

“Sabemos que no avanza ninguna carpeta de investigación, que, incluso, dan órdenes de que solo avancen los temas que se hacen mediáticos, y los pobres desaparecidos y sus familias que no son mediáticos no tienen ni siquiera un acercamiento con ellos. O sea, tenemos que cambiar todo el sistema, todo el Sistema Estatal de Búsqueda, no solo hablar de las cabecillas”.

La marcha se realiza en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Desaparición Forzada. (Por Claudia Manuela Pérez)