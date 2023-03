Lejos dar resultados de la investigación, personal de la Fiscalía le habla a las familias de los desaparecidos para conocer si estas tienen avances del caso, como le sucedió a Angélica Gómez Barbosa, quien busca a su hijo desde hace tres años y tres meses.

“Desde entonces hemos estado buscando, buscando y buscando porque desgraciadamente nuestras autoridades no hacen lo que deben de hacer y todavía tienen a veces hasta el cinismo de hablarnos y decirnos, oiga, tiene algún avance, cuando el trabajo lo tienen que hacer ellos, no nosotras. Nosotras somos las que vamos a buscar a fosas, vamos a buscar donde sea, hemos recibido amenazas cuando vamos a buscar a fosas y sin embargo a ellos les vale”.

A su hijo Angel Iván Gómez Barbosa se lo llevaron de Mirador del Bosque en el municipio de Zapopan.

Ante la impotencia de no ver resultados, le insiste al Gobernador que deje de distraerse en espectáculos deportivos y ayude a las familias de los desaparecidos. (Por Gricelda Torres Zambrano)