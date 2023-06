Tras cumplirse 48 horas de su desaparición, familiares de Cristian Alexis Barajas Ulloa demandan una búsqueda a profundidad en la zona de la barranca de Colimilla en donde fue localizado volcado y abandonado el coche del joven.

Del muchacho de 27 años de edad, vecino de la colonia Santa Rosa de Guadalajara, se supo por última vez el lunes por la madrugada cuando salió de su vivienda y su automóvil fue encontrado horas más tarde accidentado en la barranca. En el vehículo había rastros de sangre y se llevaron los objetos de valor, sólo se halló una credencial a nombre de Cristian. Habla una hermana:

“Pero los policías no nos supieron decir si entró alguna patrulla, alguna ambulancia o sea nada nos decían, de ahí nos fuimos a buscarlo a hospitales, ya habíamos marcado a Locatel dos veces. No está en el Semefo, no está en los hospitales, no está en la cárcel detenido”.

Familiares y amigos se manifestaron ayer por la tarde para pedir a las autoridades la pronta localización de Cristian. (Por Héctor Escamilla Ramírez)