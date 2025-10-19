Familiares de personas desaparecidas en Jalisco colocaron este domingo 19 de octubre unas 2 mil 500 cédulas de búsqueda en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en Niños Héroes y Chapultepec, como acto de exigencia y memoria.

Héctor Flores González, fundador del colectivo Luz de Esperanza, pidió mayor empatía social e institucional ante la crisis de desapariciones que enfrenta el estado.

Denunció que la Comisión de Búsqueda opera con apenas nueve asesores, cuando se necesitan al menos 50, y acusó a la Fiscalía de obstaculizar investigaciones.

Flores reclamó la falta de difusión digna de los casos y pidió convenios con medios de comunicación para publicar cédulas de búsqueda.