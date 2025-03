Se corrió este domingo la edición 36 del Maratón de La Laguna 2025, y la ganadora en la rama femenil fue la jalisciense, Fanny Oropeza Vázquez, con tiempo de 2 horas 37 minutos y al respecto, comentó.

“Pues creo que desde el inicio me fui sola y pues iba muy motivada para bajar mi marca pero no se logró, pero igual estoy muy feliz. ¿Es la primera vez que corres este Maratón? Si en este sí. ¿Qué te motivo a correrlo? Pues me comentaron que era muy planito que se prestaba para correr muy bien y sí muy bonito toda la gente muy linda la verdad que me motivaron muchísimo durante todo el trayecto”.

En varonil, Hesiquio Flores Romero, originario de Puebla, con un tiempo de 2 horas 18 minutos y 18 segundos, quien se mantuvo en la punta en solitario por más de 30 kilómetros. El Maratón LaLa en su recorrido conecta las ciudades de Gómez Palacio, Torreón y Lerdo. (Por Manuel Trujillo Soriano)