El Gobierno de la República anuncia cuatro proyectos de inversión que en su conjunto suman 12 mil millones de pesos de la industria farmacéutica, como explica el secretario de Salud, David Keeshenobich.

“El primer proyecto corresponde a Boehringer Ingelheim, que es una empresa alemana, que cuenta con una de las plantas más grandes a nivel mundial en México; el segundo a Carnot Laboratorios, una empresa mexicana que ha concentrado gran parte de su inversión en nuestro país y es también un importante exportador; el tercero a Bayer, empresa alemana que está invirtiendo en la modernización de sus plantas nacionales; y el cuarto Astra Zeneca, empresa británica que se está expandiendo en sus centros de servicio”.

El impacto social se verá reflejado con la creación de tres mil empleos directos altamente especializados y más de 20 mil indirectos. (Por Arturo García Caudillo)