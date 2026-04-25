Farmacias Guadalajara refrendó su compromiso con la salud al impulsar la Jornada de Actualización de Cirugía Mínimamente Invasiva, realizada en Guadalajara con la participación de especialistas nacionales e internacionales, donde se presentaron los avances más innovadores en cirugía robótica.

Como aliado estratégico en la evolución médica, la cadena farmacéutica respaldó este encuentro organizado por el Hospital Real San José Valle Real y la Universidad del Sur de California, consolidándose como promotora del conocimiento científico aplicado.

Javier Arroyo Navarro, director general de Corporativo Fragua, destacó:

“En Farmacias Guadalajara creemos en algo muy claro: La salud mejora cuando conectamos mejor el conocimiento con la práctica. Espacios como este son estratégicos, el intercambio de conocimiento eleva estándares, acelera la adopción de mejores prácticas y mejores resultados clínicos. La cirugía mínimamente invasiva es un gran ejemplo, menos riesgos, recuperación más rápida y mejor calidad de vida para los pacientes”.

Durante el evento se realizaron más de 30 ponencias y una cirugía en vivo, fortaleciendo la capacitación de especialistas y aportando a una mejor calidad de vida para los pacientes. (Por Patricia Romo Sahagún)