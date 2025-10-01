La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anuncia apoyos inmediatos a las familias afectadas por la lluvia atípica del sábado pasado y que afectó a las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

“Se ha estado apoyando con alimentos a la población, kits de limpieza, colchones, en fin, pero les informamos que se van a destinar más de cien millones de pesos que entre el Gobierno Federal y la Ciudad de México estaremos atendiendo este primer momento con este apoyo inicial que el día de hoy inicia su distribución de apoyo directo a la población. La gente perdió estufas, refrigeradores, camas, etcétera”.

Posteriormente llegará el apoyo del seguro que tiene contratado la Ciudad de México. De acuerdo al censo, se han identificado tres mil 521 viviendas afectadas por estas lluvias en la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)