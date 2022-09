De cumplimentarse este viernes la prisión domiciliaria, Miguel Ángel Félix Gallardo será el primer interno con brazalete electrónico en Jalisco, confirma el director de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez.

“Así es, no habría posibilidad de que saliera si no se tiene la certeza de su geolocalización. Lo que sí este brazalete es el primero que se va a utilizar en Jalisco -¿Y lo tuvo que proporcionar la familia?- Así es, la ley habla de que solo en casos en que la familia no tenga la capacidad económica, previo estudio socioeconómico, el Estado debe de absorber el costo”.

En cuanto Félix Gallardo salga de Puente Grande, su seguridad será responsabilidad exclusiva del Gobierno Federal. (Por Gricelda Torres Zambrano)