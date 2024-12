El colombiano Fer Ariza llegó a México con su nuevo sencillo “Dos Personalidades”, una canción que, en solo tres semanas, logró posicionarse en la lista de Billboard.

En entrevista con Notisistema, el cantante aseguró que después de casarse y convertirse en papá, se dio cuenta que la música urbana no tiene por qué llevar letras vulgares.

“Por mucho tiempo yo hice música muy vulgar, muy grosera, hace muchos años y como que ya no ando en esas. Digamos que el ser papá me hizo muy sensible, el estar casado también me ayudó a tener más sensibilidad con el arte. Entonces como que me siento muy feliz y orgulloso de representar a mi ciudad Medellín, mi país Colombia, con buena música, pero música que tenga otro tipo de contenido”.

Fer Ariza desea que en el 2025 pueda realizar una gira por México y grabar algunas colaboraciones con artistas mexicanos. (Por Katia Plascencia Muciño)